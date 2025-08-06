Çorumlu halterci Türkan Beşikçi, İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen Yıldızlar ve U15 Avrupa Şampiyonasında üç madalya kazandı.

Aslan Çorum’un Alaca ilçesinden olan ve Ankara’da ikamet eden 15 yaşındaki Türkan Beşikçi, sporculuk karilerini ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor’da sürdürüyor. Çorumlu sporcu, Madrid’de düzenlenen Avrupa Şampiyonasında, U15 kadınlar 53 kiloda podyuma çıkarken, 3 madalya kazandı.

Koparmada 69 kilo ile gümüş madalya kazanan Beşikçi, silkmede 84 kilo kaldırarak tüm rakiplerini geride bırakıp şampiyonluğa ulaştı. Beşikçi, Toplamda ise 153 kiloluk derecesiyle Avrupa ikincisi olarak ülkemize bir gümüş madalya daha kazandırdı.

2023’TE DE 3 MADALYA KAZANMIŞTI

Beden eğitimi öğretmeni Sedat Artuç’un önerisi ile halter sporuna başlayan Türkan Beşikçi, 2023 yılında Ankara’da düzenlenen Büyükler Ferdi Şampiyonası'nda birinci olarak milli takıma seçilen Beşikçi, ardından üç ay boyunca Konya Sporcu Eğitim Merkezi’nde kamp yaptı. 2023 yılında Yunanistan’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da koparmada 61 kilo ile Avrupa Şampiyonu, silkmede 69 kilo ile Avrupa ikincisi, toplamda ise 130 kilo ile Avrupa ikincisi olmuştu.