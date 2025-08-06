Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk’ün evsahipliğinde gerçekleştirilen imza törenine; Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ile Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran katıldı.

Milletvekili Yusuf Ahlatcı’nın yaptığı açıklamaya göre, protokol çerçevesinde, Çorum’a 2 adet 250 seyirci kapasiteli spor salonu, 15 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, mahalle ve okul bahçelerine 20 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, merkezdeki futbol sahalarına soyunma odaları, 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi ve Spor Lisesi’ne 250 seyirci kapasiteli spor salonu yapılacak.

Boğazkale’ye nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası, soyunma odası, 250 seyirci kapasiteli çelik tribün ve aydınlatma, Şehit Mustafa Karasakal Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesine 250 seyirci kapasiteli spor salonu, Düvenci’ye 1 adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 100 seyirci kapasiteli çelik portatif tribün ve soyunma odası, İskilip ilçesine 765 seyirci kapasiteli spor salonu, 1 adet tenis kortu, 1 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 1 adet basketbol-voleybol sahası ve yarı olimpik yüzme havuzu ve yürüyüş yolu, Kargı ilçesine tip gençlik merkezi, Uğurludağ ilçesine sentetik çim yüzeyli futbol sahası aydınlatması, Yenicami Mahallesi’ne mahalle tipi gençlik merkezi ve Karşıyaka Mahallesi’ndeki çelik portatif yüzme havuzunun üst kapatma, Laçin ilçesine de açık spor tesisleri yapılacak.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ