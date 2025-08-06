Arca Çorum FK’nın Pazar günü, yeni sezonun ilk hafta maçında konuk edeceği Amed Sportif Faaliyetler, Kamerunlu stoper Nicolas N’Koulou ile yollarını ayırdı.

Ayrılıkla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezon formamızı terleten Nicolas N'Koulou ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Amedspor'a verdiği emeklerden dolayı kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

35 yaşındaki N’Koulou, geçen sezon Diyarbakır temsilcisiyle 32 resmi maça çıkarken, 2.562 dakika süre aldı.