Arca Çorum FK ile sözleşmesi 30 Haziran itibariyle biten Burak Süleyman, bir türlü beklenilen performansı sergileyemediği Arca Çorum FK formasıyla 26 lig maçında 1.321 dakika süre alırken, 3 gol atıp 1 asist yaptı. Deneyimli futbolcu, bu maçlarda 1 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.

Manisa FK geçtiğimiz günlerde de Bekir Yılmaz, Eray Ataseven, Fırat İnal, Vedat Karakuş, Burak Süleyman, Jonathan Lindseth, Lois Diony ve Bobby Adekanye ile anlaşmıştı. Dış transferde anlaşma sağlanan futbolcular için önümüzdeki günlerde imza töreni düzenleneceği açıklandı.

Muhabir: Haber Merkezi