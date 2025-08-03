İzmir Gürsel Aksel Stadı’nda, taraftara kapalı oynanan maçta bir varlık gösteremeyen Manisa FK ilk 20 dakikada kalesinde 4 gol görürken, ilk yarı Göztepe’nin 4-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda kalesinde 2 gol daha gören Manisa FK sahadan 6-0 gibi farklı bir skorla yenik ayrıldı.

Göztepe’ye farklı galibiyeti getiren golleri 6 ve 66.dakikalarda Janderson, 7 ve 20.dakikalarda Rhaleney, 15.dakikada Ishola ve 58.drakikada Miroshi attı.

Manisa FK, yeni sezonun ilk maçında, 8 Ağustos Cuma günü, Ümraniyespor’la deplasmanda karşılaşacak. Bu maç, aynı zamanda sezonun açılış maçı olacak.

Muhabir: Haber Merkezi