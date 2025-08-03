Arca Çorum FK’nın altyapısında yetişen ve 2021 yılından beri de A takımda yer alan Çorumlu kaleci Mahmut Eren Güler, yeni sezon için 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından, İstanbul temsilcisi Arnavutköy Belediyesi Futbol Kulübü’ne transfer oldu.

21 yaşındaki Mahmut Eren Güler, profesyonel futbolculuk kariyerinde Arca Çorum FK’nın kalesini 8 maçta 697 dakika korurken, 15 gol yedi. Genç eldiven, geçen sezon ligde sadece Hasan Hüseyin’in rahatsızlığı nedeniyle son anda ilk 11’den çıkartıldığı Boluspor maçında kaleye geçti. 90 dakika sahada kalan Mahmut Eren kalesinde 2 gol gördü.

Muhabir: Haber Merkezi