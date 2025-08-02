Büyük yankı uyandıran transferle ilgili Vanspor’dan yapılan açıklamada, “Takımımız, Barcelona 2 forması giyen hücum oyuncusu Ivan Cedric ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Genç yaşına rağmen Avrupa’da önemli bir tecrübe kazanan Cedric, hızı, fizik gücü ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. Yeni sezonda kırmızı siyah formamızla başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Kamerunlu golcü, geçen sezon 29 maçta 1.814 dakika süre alırken, 8 gol atıp 6 asist yaptı.