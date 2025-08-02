Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi verecek olan Arca Çorum FK’nın 30 Haziran’da Bolu’da başlan sezon öncesi hazırlık kampları bugün itibariyle Düzce’de sona erdi. Kırmızı-siyahlı ekip, ilk iki etap hazırlık dönemini Bolu’da yaparken, son etap çalışmalarını Düzce’deki Topuk Yaylası Tesislerinde gerçekleştirdi. Kamptaki son antrenmanını bu sabah yapan Arca Çorum FK, antrenmanla birlikte kampı tamamladı.

Kampın tamamlanması ve maç haftasına girilecek olması nedeniyle futbolculara Salı gününe kadar izin verildi. Arca Çorum FK, Salı günü Çorum’da toplanıp, 10 Ağustos’ta sahasında Amed Sportif Faaliyetler’le oynayacağı yeni sezonun ilk hafta maçının hazırlıklarına başlayacak.