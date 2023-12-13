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Tarım İl Müdürlüğü'nden emekli, DSP eski il yöneticilerinden Hacer Yalkan'ın eşi, bir dönem Doğru Yol Partisi İl Başkanlığı görevini yürüten ve halen Sinan Oğan gönüllülerinin öncülük ettiği ve Mehmet Sağlam başkanlığında kurulan Türkiye İttifakı Partisi Çorum Merkez İlçe yöneticisi olan Yalkan, 7 Aralık’ta bir dizi ziyaretlerde bulunmak için gittiği İstanbul'da akcigerine pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alınmıştı. İstanbul Koşuyolu Kalp Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Bekir Yalkan’ın yoğun bakımdan çıktığı ve normal odaya alındığı öğrenildi.

ÇORUM HABER aracılığıyla sevenlerine sevgi, saygı ve selamlarını ileten Yalkan, bu zor günlerde kendisini yalnız bırakmayan tüm dost ve sevenlerine teşekkür etti.