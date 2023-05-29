Kariyerinde 1 Dünya şampiyonluğu, 3 Avrupa şampiyonluğu, 9 Türkiye şampiyonluğu bulunan ve 10 kez de milli takım forması ile mücadele eden Abdussamet Uğurlu’nun yeni dönemde sponsorluğunu Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın üstlendi. Son katıldığı Türkish Open World Cup Turnuvası’nda elde ettiği üçüncülük ile Türkiye sıralamasında ki birinciliğini korumayı başaran milli sporcu Portekiz’de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası öncesi bir virajı daha başarıyla geçmenin gururunu yaşıyor. Hedefinin Dünya şampiyonasında bir kez daha altın madalya kazanmak olduğunu belirten Uğurlu, Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’a desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Abdussamet Uğurlu’nun başarısında büyük bir sahibi olan antrenörü Aydın Fırat, biten organizasyonlarda yaşanan destek sıkıntısını Başkan Oğuzhan Yalçın’ın omuz vermesi ile çözdüklerini ifade etti. Yalçın’ın desteğinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Fırat, katıldıkları organizasyonlar hem Çorum’un hem de Çorum FK’nın adını duyurmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade ederek Yalçın’a desteğinden ötürü teşekkür etti.

(Rıfat KARA)