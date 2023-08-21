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2-0’lık Giresunspor yenilgisi sonrası taraftar grubu liderlerinin daveti üzerine Kırmızı-Şimşekler Çayevi’ne giden Yalçın ve Dere burada taraftarlarla koyu bir futbol sohbeti gerçekleştirdi. Taraftarların kendilerine sorulan soruları içtenlikle cevaplayan Başkan Yalçın ve Dere, Giresunspor yenilgisinin iş kazası olduğunu belirterek taraftarların takımlarına destek olmaları gerektiğini ifade ettiler.

Kırmızı-Siyahlı taraftarlar Yalçın ve Dere ile bol bol hatıra fotoğrafı çekinmeyi de ihmal etmediler.