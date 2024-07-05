Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, yeni sezon öncesi bütçe oluşturma çalışmalarını sürdürürken, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında 150 milyon lira bulamamaları halinde var olma mücadelesi vereceklerini açıklayan ve bu doğrultuda tüm Çorumlulara kulübe destek için çağrıda bulunan Başkan Oğuzhan Yalçın, Çorum Valisi Zülkif Dağlı’dan randevu alıp bir ziyaret gerçekleştirdi. Yalçın’ın, Vali Dağlı’ya kulübün içerisinde bulunduğu durumla ilgili bilgi verdikten sonra projelerle ilgili hazırladığı bir dosya sunduğu ve başta sponsorluk anlaşmaları olmak üzere destek talebinde bulunduğu öğrenildi.

Editör: HABER MERKEZİ