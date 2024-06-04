Kulüp Başkanı Mehmet Yalçın konuyla alakalı yaptığı açıklamada, bazı kulüplerin sporun gerçek amacının dışına çıktığını vurguladı. Gençlerbirliği Spor Kulübü olarak, yıllarca U11 ve U12 kategorisinde çocukları yarışmacı değil de, ahlaklı ve Türk futboluna faydalı birer insan olarak yetiştirmeyi benimsediklerini belirten Yalçın, " Bazı kulüpler bu amacın dışına çıktı. U11 ve U12 kategorisinde kaçak oyuncu oynatmasını, maçlar sonunda o yaştaki çocukların birbirleri ile kavga etmesine izin verilmesini ve bu olayları normal bir şey gibi çocuklara aşılanmasını Gençlerbirliği olarak kabul edemiyoruz ve içimize sindiremiyoruz. Bu durum karşısında da sessiz kalmak yerine Gençlerbirliği olarak U11 ve U12 Ligi'nden çekiliyoruz" dedi.

Editör: RIFAT KARA