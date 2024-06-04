Sağlık çalışanlarının motivasyonunu arttırmak adına organize edilen halı saha turnuvasında yarı finalistler belli oldu.

Bu yıl Türk Sağlık İş Sendikası tarafından düzenlenen ve geçtiğimiz ay içerisinde eniştesi tarafından katledilen sağlık çalışanı Meryem Karakoçak'ın adının verildiği turnuvada sona gelindi. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından yarı finale Şapinuva, Esmeron, Nankatsu ve Narkoz takımı yükseldi.

Yarı final maçları 9 Haziran Pazar günü Kubatlar Halı Saha'da oynanacak.

Editör: RIFAT KARA