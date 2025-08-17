TVF’den yapılan açıklamada, Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor’un yer aldığı Arabica Coffe House Erkekler 1.Lig’de kura çekiminin 20 Ağustos Çarşamba günü yapılacağı belirtildi. Kura çekiminin İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan Fişekhane’de saat 14.00’de çekileceği de duyuruldu.
Osmancık Belediyespor, Çorum Voleybol ve Arena Spor Kulübü’nün yer aldığı Kadınlar 2.Lig’inde ise kura çekiminin 21 Ağustos Perşembe günü Ankara Türkiye Voleybol Federasyonu Basın Odası’nda saat 14.00’de çekileceği açıklandı.
Kura çekimleri Türkiye Voleybol Federasyonu’nun resmi youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Muhabir: RIFAT KARA