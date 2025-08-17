2025-2026 Amatör futbol sezonunda oynanacak olan 1.Amatör Küme, 2.Amatör Küme, U18, U16, U15 ve U14 liglerinin teknik toplantısı yapıldı. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Toplantı Salonu’nda gerçekleşen teknik toplantıya, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, İl Hakem Kurulu Başkanı Mahmut Selçuk, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği ( TFFHGD) Başkanı Gökhan Yumlu, Hakem Atama Sorumlusu Mustafa Bıçakcı ve kulüp temsilcileri katıldı.

Engin Ayan başkanlığında gerçekleşen teknik toplantıda ilk olarak yeni sezonda uygulanacak yeni kurallar, yeni statüler açıklandı. Ayan kulüplerin özellikler bu sezon lisanslarını kendileri çıkaracakları için daha dikkatli olmaları gerektiğini ve gerektiğinde yardım talep etmelerini söyledi.

Ayan’ın ardından bir konuşma da İl Hakem Kurulu Başkanı Mahmut Selçuk yaptı. Selçuk, yeni sezondan itibaren genç hakemlerin ağırlıkta olduğu bir döneme girdiklerini belirterek, kulüplerden hakemlerin de hata yapabileceği gerçeğini unutmamalarını istedi. Selçuk, kulüplerin ve futbolcuların hakemlere yardımcı olmalarını söyleyerek yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulundu.

İLK MAÇLAR 13 EYLÜL’DE OYNANACAK

Konuşmaların ardından ilk olarak 2.Amatör Küme, U16 Ligi ve U14 Ligi’nin kura çekimi yapıldı. U16 Ligi’nin 13 Eylül Cumartesi günü oynanacak olan 1.hafta maçları ile başlayacağı belirtilirken, 2.Küme ve U14 Ligi’nin ise 15 Eylül’de start alacağı açıklandı.

2.Amatör Küme’de 8 takım 2 grupta çift devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği belirtildi. Çekilen kura sonunda 2.Amatör Küme’de A grubunda Gençlerbirliği, Osmancık Belediyespor, Mecitözü Gençlerbirliği ve Düvenci Belediyespor, B grubunda ise Buharaspor, İkbalspor, Kargıserispor ve Oğuzlar Belediyespor takımları yer aldı.

10 takımın 2 grupta çift devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği U16 Ligi’nde ise çekilen kura sonunda gruplar belli oldu. A grubu Mimar Sinanspor, Vefaspor, Osmancık Kandiberspor, Mavi Ayspor ve İskilipspor, B grubu ise Çorum Anadolu FK, Çorumspor, Gençlerbirliği, Sungurlu Belediyespor ve Alaca Belediyespor’dan oluştu.

12 takımın 2 grupta çift devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği U14 Ligi’nde ise çekilen kura sonunda A grubu Mimar Sinanspor, Sungurlu Belediyespor, Alaca Belediyespor, Çorum İdman Yurdu, Hattuşaspor, Çorum Anadolu FK, B grubu ise Osmancık Kandiberspor, İkbalspor, Gençlerbirliği, Gülabibeyspor, İskilipgücü ve Vefaspor’dan oluştu.

1.KÜME’DE 8 TAKIM

1.Amatör Küme’de geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda 8 takımın tek grupta çift devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği belirtildi. 1.Küme’nin, 2.Küme’nin bitişinden sonra başlayacağı da açıklanırken, 1.Küme bu sezonda Bölgesel Amatör Futbol Ligi ile aynı tarihte sona ermesi gerektiği duyuruldu. Belirlenen kura numaralarının ardından 1.Küme, Ulukavakspor, Mimar Sinanspor, Alaca Belediyespor, H.E.Kültürspor, İskilipspor, Dodurga Belediye Beyliğispor, Sungurlu Belediyespor ve Gülabibeyspor’dan oluştu.

U18 VE U15’İN DE KURALARI ÇEKİLDİ

Teknik toplantının son bölümünde U18 ve U15 Ligi’nin de kura çekimi yapıldı. U18 Ligi’nin U16 Ligi’nin bitiminden hemen sonra başlayacağı belirtilirken, U18 Ligi’nde 9 takımın tek grupta tek devreli lig usulüne göre mücadele edeceği açıklandı. Grubu ilk 4 sırada tamamlayan 4 takım ise daha sonra çift devreli lig usulüne göre Play-Off maçları oynayacağı belirtildi. Belirlenen kura numaralarının ardından U18 Ligi Alaca Belediyespor, Çorum Anadolu FK, Gençlerbirliği, H.E.Kültürspor, İskilipgücü, Mimar Sinanspor, Osmancık Belediyespor, Sungurlu Belediyespor ve Vefaspor’dan oluştu.

U15 Ligi’nde ise 10 takımın 2 grupta çift devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği, maçların U14 Ligi’nin hemen bitiminde başlayacağı belirtildi. Çekilen kura sonunda A grubunda İkbalspor, Mimar Sinanspor, Çorumspor, Osmancık Kandiberspor, Çorum İdman Yurdu, B grubunda Çorum Anadolu FK, Gençlerbirliği, Alaca Belediyespor, Hattuşaspor ve Vefaspor takımları yer aldı.