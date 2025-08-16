Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, ilk deplasmanında, ligin en genç takımı Adana Demirspor’u 3-0 yenerek ikide iki yaptı.

Yeni Adana Stadı’nda oynanan ve İstanbul bölgesi üst klasman hakemlerinden Fevzi Erdem Akbaş’ın yönettiği maç dengeli başladı. Karşılaşmada ilk ciddi atak Adana ekibinden geldi. 32.dakikada Sefa pozisyondan yararlanamazken, devrenin son dakikalarında Çorum temsilcisi üst üste pozisyonlar ve goller bulmaya başladı.

37’de Yusuf Erdoğan’ın pasında Eze topu ağlara gönderirken, 43’te Yusuf Erdoğan farkı ikiye çıkarttı ve ilk yarı Çorum temsilcisinin 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Adana Demirspor ikinci yarıya ilk yarıdaki 11’i ile çıkarken, Arca Çorum FK, Kenan’ın yerine Pedrinho değişikliği ile başladı.

İkinci yarı Arca Çorum FK’nın üstünlüğü altında geçti. Kırmızı-siyahlı ekip sağlı sollu ataklarla farkı artırmaya çalışırken, ev sahibi ekip ise ani ataklarla gol bulmaya çalıştı.

78.dakikada Atakan Akkaynak’la farkı üçe çıkartan Arca Çorum FK kalan sürede farkı daha da açacak goller için yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince sahadan 3-0 galip ayrıldı.

İlk hafta maçında da Amed Sportif Faaliyetler’i 2-0 yenen Çorum temsilcisi, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. FİFA tarafından 6 puanı silinen ve sezona 2-2’lik Esenler Erokspor beraberliği ile başlayan Adana Demirspor ise haftayı -5 puanla son sırada kapattı.



MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 9: Adana Demir atağında, soldan Osman ortaladı, penaltı noktasının sol çaprazından Salih kafayı vurdu, üstten aut.

DAKİKA 23: Kaleci Deniz Eren’in uzun gönderdiği topla Adana Demir atağı hızlı gelişti. Erkan’ın sektirdiği topla sağdan hızla Çorum FK kalesine yönelen Sefa ceza sahasına girdi, çaprazdan karşı karşıya pozisyonda pasını altı pasın hemen gerisindeki arkadaşı Ozan’a çıkartmak istedi ancak son anda Erkan araya girerek mutlak golü önledi.

DAKİKA 32: Arca Çorum FK gole çok yaklaştı. Soldan Oğuz’un pasına hareketlenen Yusuf Erdoğan tam son çizgiden ortaladı, altı pasta Eze kafayı vurdu, az farkla yandan aut.

DAKİKA 37GOOOLLL! Arca Çorum FK’nın golü geldi. Ferhat’ın rakip yarı alanın ortalarından, hafif sağ çaprazdan gönderdiği topu altı pasın sol çaprazında kontrol eden Yusuf Erdoğan yerden altı pasa çıkarttı, Ezeh’e dokunmak kaldı: 1-0.

DAKİKA 43: GOOOLLL! Fark ikiye çıktı. Orta alandan Ferhat’ın ara pasına hareketlenen Yusuf Erdoğan ceza sahasına girdi, Karşı karşıya pozisyonda kaleci Deniz’i geçmeye çalışırken sağa açılan topu son çizgiye yakın yerde kontrol edip sol ayağı ile kaleye plaseledi: 2-0. Yusuf Erdoğan, eski takımına attığı gole sevinmedi.

DAKİKA 49: Arca Çorum FK etkili geldi. Orta alandan atılan topa hareketlenen Eze sağdan ceza sahasına girdi, son çizgiden altı pasa çıkarttığı topa Oğuz’dan önce son anda savunmadan Ali Fidan dokundu, korner.

DAKİKA 65: Eze’nin pasına soldan hareketlenen Yusuf Erdoğan, ceza yayının solundan içeri girdi, kaleci Deniz’i geçmek isterken sol çapraza açılan topu yerden boş kaleye göndermek istedi ancak çerçeveyi tutturamadı.

DAKİKA 73: Arca Çorum FK atağında, Pedrinho’nun pasına hareketlenen Eren Karadağ yayın solundan içeri girdi, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, top kaleci Deniz’in ayağından döndü.

DAKİKA 78: GOOOLLL! Üçüncü gol geldi. Orta alandan Pedrinho’nun uzun gönderdiği topu göğsüyle önüne alan Atakan Akkaynak, ceza yayının solundaki boşluktan vuruşunu yaptı: 3-0.

DAKİKA 82: Arca Çorum FK atağında, sağdan Üzeyir ortaladı, Atakan Akkaynak istediği vuruşu yapamadı, aut.

DAKİKA 90+2: Soldan gelişen Arca Çorum FK atağında, Eren ortaladı, altı pasta Eze kafayı vurdu, kaleci Deniz müthiş bir refleksle gole izin vermedi.