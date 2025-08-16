Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası formatında değişikliğe giderken, yeni formata göre, 139’u profesyonel, 16’sı amatör 155 takımın katılımıyla başlayacak Türkiye Kupası, 4 eleme turu, grup aşaması ve final aşamasından oluşacak. Yeni formatla ilgili TFF’den yapılan açıklamada; “Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonunda 139'u profesyonel, 16'sı amatör toplam 155 takımın katılımıyla oynanacak. 4 Eleme Turu, Grup Aşaması ve Final Aşaması şeklinde düzenlenecek olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 11 maç haftası yer alacak. Grup Aşaması 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Grup Aşamasına katılacak olan 24 takım 6'lı 4 torbaya bölünecek ve çekilecek kura ile her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar oluşacak. Grup aşamasında her takım her torbadan 1 takımla olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Bu müsabakaların 2’si iç sahada, 2’si deplasmanda oynanacak. Grup müsabakaları sonrasında, gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde grup birincileri ile en iyi grup ikincisi seri başı olarak yer alacak ve müsabakalar seri başı takımların sahalarında oynanacak. Yapılacak olan kura çekimi sonucunda yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi takımlar belirlenecek” ifadeleri kullandı.

1.turda 90 takım mücadele edecek olup, maçlar 2-4 Eylül tarihlerinde oynanacak. 2.turda 78 takım mücadele ederken, maçlar 16-18 Eylül tarihlerinde yapılacak.

ÇORUM FK ÜÇÜNCÜ TURDAN KATILACAK

3.tur maçları 28-30 Ekim tarihlerinde oynanacak olup, Arca Çorum FK bu turdan kupa serüvenine dahil olacak. Bu turda 56 takım mücadele edecek.

38 takımın mücadele edeceği 4.turun maçları 2-4 Aralık tarihlerinde oynanacak olup, tur atlayan 19 takımın yanı sıra geçen sezonun Türkiye Kupasını Kazanan Galatasaray’ın yanı sıra Avrupa’da Türkiye’yi temsil eden Fenerbahçe, Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir’in de katılımıyla 24 takım grup aşamasına kalacak.