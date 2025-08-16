Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, sezonun ilk deplasman maçında bu akşam Adana Demirspor’la karşılaşacak. Kırmızı-siyahlı ekipte tüm hesaplar 3 puan üzerine yapıldı.

Sezona, sahasında aldığı 2-0’lık Amed Sportif Faaliyetler galibiyetiyle flaş bir başlangıç yapan Arca Çorum FK, bu akşam da Adana’da galibiyet arayacak. Teknik direktör Tahsin Tam hafta içerisinde yapılan antrenmanlarda tüm oyun planlarını 3 puan üzerine olacak şekilde kurguladı. Adana’ya dün giden ve ter idmanından sonra karşılaşma saatini beklemeye başlayan kırmızı-siyahlı ekipte cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlıktan yeni çıkan kaleci İbrahim Sehic ve Geraldo yine forma giyemeyecek.

FİFA’daki dosyaları nedeniyle sezona -6 puanla giren ve ilk hafta şampiyon adaylarından Esenler Erokspor’la deplasmanda 2-2 berabere kalan Ada Demirspor cephesinde de hedef galibiyet. Teknik direktör Koray Palaz, Erokspor maçındaki mücadele ve disiplini Çorum FK karşısında da sahaya yansıtıp 3 puan almayı hedeflediklerini söyledi.

3 puanlı Arca Çorum FK ile -5 puanlı Adana Demirspor arasında Yeni Adana Stadı’nda oynanacak maçı İstanbul bölgesi üst klasman hakemlerinden Fevzi Erdem Akbaş yönetecek. Saat 21.30’da başlayacak maçta Akbaş’ın yardımcılıklarını ise Çanakkale bölgesinden Tuncay Ercan ve Eskişehir bölgesinden Ömer Yasin Gezer yapacak. Bursa bölgesinden Birkan Altındaş ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.