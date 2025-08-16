Bu akşam Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 2.haftasında Adana Demirspor’a konuk olacak olan Arca Çorum FK 454’üncü kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 14’üncü sezonunu geçiren Arca Çorum FK, bugüne kadar 453 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 3’ü hükmen 196 galibiyet, 123 beraberlik, 134 yenilgi alarak 711 puan toplarken, attığı 648 gole karşılık 480 gol yedi.

DEPLASMANDA 227 MAÇ, 296 PUAN

Arca Çorum FK, 453 maçın 227’sini deplasmanda oynarken, 78 galibiyet, 62 beraberlik, 87 mağlubiyet aldı. Hanesine 296 puan yazdıran Çorum temsilcisi rakip fileleri 272 kez havalandırırken, kalesinde 263 gole engel olamadı.

Kırmızı-siyahlı takım, sahasında çıktığı 226 maçta ise 118 galibiyet, 61 beraberlik, 47 yenilgi alıp 415 puan topladı. Bu karşılaşmalarda 376 gol bulan Çorum ekibi 217 gol yedi.