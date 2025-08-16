Profesyonel liglerdeki 14’üncü sezonunu geçiren Arca Çorum FK, Adana Demirspor’la ilk kez bu sezon aynı ligde yer almasına rağmen, Türkiye Kupası’nda 1 kez karşılaştı. Çorum temsilcisi, profesyonel liglerdeki ilk sezonu olan 2012-2013’te, 3.Lig’de mücadele ederken, Adana Demirspor aynı sezon o zamanki adı PTT 1.Lig olan Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde yer alıyordu. İki takım, Türkiye Kupası 2.Turunda eşleşti. Çorum’da, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan ve normal süresi 1-1 biten maçı uzatmalarda bulduğu golle 2-1 kazanan Arca Çorum FK 3.tura yükselirken, Adana Demirspor kupaya veda etti.

Çorum FK’nın iki golünü de Ender Acar attı.