Arca Çorum FK’nın bu akşam deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor, son iç saha galibiyetini Süper Lig devi Beşiktaş’a karşı aldı.
Geçen sezon Süper Lig’den düşen Adana temsilcisi, sahasında çıktığı 18 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 14 yenilgi alırken, 14 gol atıp 42 gol yedi. Lacivert-mavili takım geçen sezonki tek iç saha galibiyetini 16.haftada Beşiktaş’a karşı aldı. 16 aralık 2024’te, Yeni Adana Stadı’nda oynanan maçta Adana temsilcisine galibiyeti getiren golleri 31.dakikada Yusuf Barasi ve 35.dakikada Abat Aımbetov attı.
Muhabir: Haber Merkezi