Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 2025-2026 Sezonunun ilk deplasmanında bu akşam Adana Demirspor’la karşılaşacak olan Arca Çorum FK’nın son dönemlerdeki deplasman karnesi iç açıcı değil. Kırmızı-siyahlı takım, geçen sezonun son 5 deplasman maçında galibiyet sevinci yaşayamadı.

EN SON G.BİRLİĞİ’Nİ 2-1 YENDİ

Ligdeki son deplasman galibiyetini geçen sezonun 29.haftasında, Ankara deplasmanında Gençlerbirliği’ne karşı Atakan Akkaynak ve Eren Karadağ’ın golleriyle 2-1’lik skorla alan Arca Çorum FK, sonrasında çıktığı 5 deplasmandan sadece 2 puan çıkartabildi.

SON 3 MAÇI KAYBETTİ

Çorum temsilcisi, 31.haftada Pendikspor’la 2-1, 33.haftada ise Erzurumspor’la 1-1 berabere kalırken, 35.haftada Amed Sportif Faaliyetler’e, 36.haftada ise Ankaragücü’ne aynı skorlarla 1-0 yenildi. Kırmızı-siyahlı ekip 38.haftada ise İstanbulspor’a 3-0’lık skorla boyun eğdi.

Arca Çorum FK, geçen sezon çıktığı 19 deplasman maçında 5 galibiyet, 5 beraberlik, 9 yenilgi alarak 20 puan toplarken, attığı 18 gole karşılık 24 gol yedi.