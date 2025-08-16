Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK’da altyapıyı güçlendirme ve geleceğin yıldızlarını keşfetme yolunda önemli bir adım atıldı. Kayseri amatör spor kulüplerinden Kalespor’la işbirliği sözleşmesi imzalandı.

Kalespor Kulüp Başkanı Bülent Alper ve Arca Çorum FK’nın Altyapıdan Sorumlu Yöneticisi Sinan Özdilli tarafından imzalanan sözleşmeye göre, Kayseri’deki yetenekli sporcuların keşfedilip Arca Çorum FK’ya yönlendirilmesi hedefleniyor.

Kalespor, Kayseri’de yapılacak oyuncu taramaları ve seçmelerinde Arca Çorum FK’nın resmi temsilcisi olarak hareket edecek.