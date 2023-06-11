Spor Toto 1.Lig’de 2023-2024 Sezonunu başlamasına 2 ay gibi bir süre kalırken, ligde ilk kez boy gösterecek olan Çorum FK’da kaynak arayışları hızlandı.

Biten sezonda, 2.Lig Beyaz Grup’ta 79 puanla şampiyon olan Çorum FK’da başkan Oğuzhan Yalçın, sezonun neredeyse tüm bütçesini Çorum dışından buldu. Yaptığı sponsorluk anlaşmalarıyla Çorum’dan bulamadığı kaynağı oluşturan Yalçın, şimdi de 1.Lig’deki ilk sezonlarında gerekli olan bütçeyi oluşturabilmek için kolları sıvadı. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere bir takım görüşmeler gerçekleştiren Yalçın, Çorum’da iş dünyasına bir dizi ziyaretlerde bulunacak. Başkan Yalçın, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, iş dünyasının önde gelen isimlerini ziyaret edecek. Ziyaretlerden çıkacak sonuca göre de yeni sezon yol haritası belirlenecek.

(Hüseyin AŞKIN)