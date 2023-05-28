Kulübün geçmişe dönük SGK, vergi ve şahıs borçları ile ilgili incelemelerin devam ettiğini belirten Oğuzhan Yalçın, “Başkanvekilimiz Feyyaz Gökel araştırmalarını, incelemelerini devam ettiriyor. SGK ve Vergi ile ilgili ödenecek rakamlar peşin ödemeyle 3, 3,5 milyonu buluyor. Ama sonrasında gelecek şikâyetlerle birlikte mali boyutun ucu görünmüyor.

En büyük hayalim, ligde Çorumspor ismiyle mücadele etmek. Bir taraftan da endişe duyuyorum. Ama halen araştırmalar devam ediyor. Oyuncularla ilgili kısmı aslında o kadar önemli değil. Tanıyorsunuz oyuncuyu ama SSK’nın yatıp yatmadığını bilmiyorsunuz. 20 senelik bir süreç söz konusu. Geçmişe dönük biliyorsunuz şikayet olabiliyor. Acaba, biz kulübü devraldıktan sonra aslında başımıza büyük de bir iş almış olabiliriz. Çok ince bir konu. Biraz daha sürecek gibi.

O zaman da söylemiştim, belli bir rakamı geçerse almayız diye. Araştırmalar devam ediyor. Şu anda yüzde 50-60’lardayız. Bununla ilgili durum netleştiğinde ben gerekli açıklamayı yapacağım” şeklinde konuştu.