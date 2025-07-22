10 Ağustos Pazar günü Çorum’da Amedspor ile karşılaşacak olana Arca Çorum FK’da Başkan Oğuzhan Yalçın kritik maç öncesi açıklamalarda bulundu. Futbolun kardeşlik ve dostluk olduğuna vurgu yapan Başkan Yalçın, Amedspor takımını ve taraftarını en iyi şekilde karşılayacaklarını belirtti.

Geçtiğimiz sezon Amedspor’un kendilerini çok iyi ağırladığını da söyleyen Yalçın, “Maç içinde futbolcular gerildi. Maçın o anki atmosferi ile istenmeyen olaylar da yaşandı. Ancak biz yönetim bazında maç öncesi ve maç sonrası en iyi şekilde ağırlandık. Futbolcuların maç içindeki tavrı camiaları bağlamamalı. Bizler aynı toprağın insanlarıyız. Çorum FK olarak bu maçta herkese örnek olacak bir davranış sergileyeceğiz. Onlar bizi baklava ile karşıladı. Biz de onları leblebi ile karşılayacağız” ifadelerine yer verdi.