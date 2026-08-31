Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda Beşiktaş’a konuk oldu. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip sahadan 6-2 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş, 9. dakikada Vaclav Cerny’nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının son bölümünde VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıyı Dusan Vlahovic gole çevirerek farkı ikiye çıkardı. İlk yarı Beşiktaş’ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya daha istekli başlayan Arca Çorum FK, 52. dakikada Mohamed Diomande’nin ceza sahası dışından attığı şık golle farkı 1’e indirdi ve skoru 2-1’e getirdi.

Ancak bu golün ardından oyunun kontrolünü yeniden eline alan Beşiktaş, 59. dakikada Vlahovic, 66. dakikada yine Vlahovic ve 73. dakikada İlhan Fakılı ile skoru 5-1’e taşıdı.

Çorum FK, 77. dakikada Ermin Mahmic ile bir gol daha bularak farkı yeniden üçe indirse de Beşiktaş, 83. dakikada Amir Murillo ile maçın skorunu belirledi: 6-2.

Bu sonuçla Arca Çorum FK, Süper Lig’in 3. haftasında deplasmandan farklı mağlubiyetle ayrılırken, Beşiktaş sahasında önemli bir galibiyete imza attı.