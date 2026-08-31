Arca Çorum FK, ilk kez mücadele ettiği Trendyol Türkiye Süper Futbol Ligi’ndeki ikinci deplasmanında da dev bir rakiple karşılaşacak. Kırmızı-siyahlı takım, bu akşam haftanın kapanış maçında Beşiktaş’a karşı puan arayacak.

Sezona deplasmanda aldığı 2-2’lik Galatasaray beraberliği ile başlayan Arca Çorum FK, geçen sezondan kalan cezası nedeniyle seyircisinden yoksun çıktığı ilk iç saha maçında da Kasımpaşa’ya 1-0 yenilerek ilk 2 haftayı 1 puanla kapattı. Bu akşam da 3.haftanın kapanış maçında Beşiktaş’a konuk olacak olan kırmızı-siyahlı takım, Avrupa yorgunu olan rakibi karşısında puan arayacak.

Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayan Arca Çorum FK’da Cemali Sertel sakatlığından dolayı, Galatasaray maçında kırmızı kart gören Kyziridis ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Sezona sahasında aldığı 1-0’lık Eyüpspor galibiyetiyle başlayan, geçen hafta da ilk deplasmanında Alanyaspor’a aynı skorla kaybeden Beşiktaş cephesinde ise hedef mutlak galibiyet. Geçtiğimiz hafta içerisinde, Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında konuk olduğu Litvanya temsilcisi Kouna Zalgiris’e kötü bir futbolla 1-0 yenilen ve ilk maçta aldığı 3-0’lık galibiyetin avantajıyla lig aşamasına kalan Beşiktaş, Çorum FK maçını yeni bir çıkış olarak görüyor ve bu doğrultuda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılmış durumda.

3 puanlı Beşiktaş ile 1 puanlı Arca Çorum FK arasında bu akşam Beşiktaş Park’ta oynanacak maçta İstanbul bölgesi üst klasman hakemlerinden Çağdaş Altay düdük çalacak. Saat 21.30’da başlayacak maçta Çağdaş Altay’ın yardımcılıklarını ise Manisa bölgesinden İbrahim Çağlar Ayarcan ile İstanbul bölgesinden Esat Sancaktar yapacak. İzmir bölgesinden Yiğit Arslan da karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.