Arca Çorum FK, bu akşamki Beşiktaş maçıyla birlikte profesyonel liglerde 493’üncü kez puan mücadelesine çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 15’inci sezonunu geçiren Arca Çorum FK bugüne kadar 492 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 3’ü hükmen 216 galibiyet, 132 beraberlik, 144 yenilgi alarak 780 puan toplarken, attığı 710 gole karşılık 522 gol yedi.

DEPLASMANDA 247 MAÇ 327 PUAN

492 maçın 247’sini deplasmanda oynayan Arca Çorum FK bu maçlarda ise 87 galibiyet, 66 beraberlik, 94 yenilgi aldı. Hanesine 327 puan yazdıran Arca Çorum FK rakip fileleri 303 kez havalandırırken, kalesinde 290 gol gördü.

Çorum ekibi sahasında çıktığı 245 karşılaşmada da 129 galibiyet, 66 beraberlik, 50 yenilgi alarak 453 puan toplarken, 409 gol atıp 232 gol yedi.