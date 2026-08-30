Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Minikler Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası Fransa’nın Strasbourg kentinde yapıldı.

Ülke genelinden çok sayıda minik sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Çorum’u Arena Spor Kulübü’nden Derin Mülazım temsil etti. Antrenörü Sedef Kuşgöz ile birlikte şampiyonaya hızlı bir giriş yapan Çorumlu milli sporcu elemelerde oynadığı 12 maçın tamamını kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Fransız rakibini 3-1’le geçen Derin Mülazım finalde Çin asıllı İsveçli sporcunun rakibi oldu.

Rakibini başa baş geçen maç sonunda 3-2 mağlup eden Derin Mülazım Avrupa Şampiyonu olarak hem Çorum’un hem de Türkiye’nin gururu oldu.