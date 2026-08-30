Arca Çorum FK’nın, Dünyaca ünlü Cezayirli kanat oyuncusu Riyad Mahrez’i kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu belirtildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Arca Çorum FK, 35 yaşındaki milli futbolcuya cazip bir teklif sundu. Deneyimli oyuncu teklifi değerlendirmeye alırken, görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

2014 yılında transfer olduğu Leicester City ile 2015-2016 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu yaşayan ve İngiltere’de yılın futbolcusu seçilen Mahrez, 2018-2023 yılları arasında Manchester City forması giydi. City’de Premier Lig, Lig Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu dahil olmak üzere birçok kupa kazanan Mehrez, City sonrası Suudi Arabistan’ın Al-Ahli takımına transfer oldu.

Mahrez, 2019’da Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu yaşadığı Cezayir Milli Takımı ile çıktığı 119 maçta 40 gol attı.

Mahrez transferinin gerçekleşmesi halinde Arca Çorum FK’nın 23 yaş üstü yabancı futbolculardan biriyle yollarını ayırması gerekecek.