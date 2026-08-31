Çorum’un Profesyonelliğe Geçiş Ligi’ndeki (PGL) temsilcisi Mimar Sinanspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı ikinci hazırlık maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Yeşil-Siyahlılar, Yozgat Bozokspor’a son dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını Çorum’da yaptığı antrenmanlarla sürdüren Mimar Sinanspor, bir yandan da hazırlık maçlarıyla takımın son durumunu görme fırsatı buluyor.

İlk hazırlık maçında 3. Lig ekiplerinden Tokat Belediyespor ile karşılaşan Mimar Sinanspor, rakibi karşısında başa baş bir mücadele ortaya koymasına rağmen sahadan penaltı golüyle 1-0 mağlup ayrılmıştı.

Yeşil-Siyahlılar ikinci hazırlık maçında ise yine 3. Lig ekiplerinden Yozgat Bozokspor ile karşı karşıya geldi. Yozgat Şehir Stadı’nda oynanan mücadelede Mimar Sinanspor etkili bir futbol sergiledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda daha üstün bir oyun ortaya koyan Çorum temsilcisi, son dakikalarda geliştirdiği bir kontratak sonucunda kalesinde gördüğü golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

İKİ MAÇTA DA UMUT VERDİ

Hazırlık maçlarında aldığı iki mağlubiyete rağmen ortaya koyduğu mücadeleyle dikkat çeken Mimar Sinanspor, yeni sezon öncesi umut veren bir görüntü sergiledi.

Teknik heyet, oynanan karşılaşmalarda takımın eksiklerini görme fırsatı bulurken, futbolcuların performansı da gelecek adına olumlu sinyaller verdi.

ÜÇÜNCÜ RAKİP MERZİFONSPOR

Mimar Sinanspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında üçüncü hazırlık maçını yarın Merzifonspor ile oynayacak.

Merzifon İlçe Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.