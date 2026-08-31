Arca Çorum FK, transferde ses getirecek bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlı ekip, Danimarka temsilcisi Kopenhag forması giyen 21 yaşındaki Alman golcü Youssoufa Moukoko ile anlaşma sağladı.
Borussia Dortmund altyapısından yetişen ve kariyerinin önemli bölümünü Almanya’da geçiren Moukoko, 2025 yılında Kopenhag’a transfer olmuştu. Genç forvet, geçtiğimiz sezon Danimarka ekibinde 41 resmi maçta 18 gol ve 3 asist kaydetti.
İSTANBUL'A GELDİ
Transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a gelen Moukoko’nun, kontrollerin ardından Arca Çorum FK ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Muhabir: RIFAT KARA