Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) PAF Ligi 3.hafta maçında Arca Çorum FK deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısında rakibi ile denk bir mücadele ortaya koyan Kırmızı-Siyahlılar 40.dakikada gelişen atak sonunda kaleci Ahmet’in kendi kalesine attığı golle Çorum FK 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının henüz başında ev sahibi Beşiktaş Tuna ile skoru eşitlerken, 3 dakika sonra Batuhan ile 2-1 öne geçti. Kalan sürede Arca Çorum FK’nın cılız ataklarından gol sesi çıkmayınca karşılaşma 2-1 Beşiktaş’ın üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından ev sahibi Beşiktaş 3’de 3 yaparak puanını 9’a yükseltirken, konuk Çorum FK bu haftayı da puansız kapattı.

Beşiktaş U19: 2

Çorum FK U19:1

SAHA: Nevzat Demir Tesisleri

HAKEMLER: Erkan Erzen, Hasan Çiftçi, Efecan Akın.

BEŞİKTAŞ: Ahmet, Rasim Koray, Eren, Tuna, Batuhan, Sarp, Umut, Kerem, Alemgır, Mustafa Azem, Yağız.

YEDEKLER: Çağlar, Ayaz, Ömer, Ulaş, Arda, Emirhan, Hasan Mert, Yunus Eymen, Umutcan, Güneş.

ARCA ÇORUM FK U19: Toprak, Gökalp, Muhammet, Efe Furkan, Cavit, Yusuf, Çınar Neşe, Atakan, Ozan, Nazım, Adem.

YEDEKLER: Ege, Kaan, Mustafa, Miraç, Poyraz, Egemen, Korkmaz, Doruk, Çınar Temir.

GOLLER: Dk.40 (kendi kalesine) Ahmet (Çorum FK), Dk.47 Tuna, Dk.50 Batuhan (Beşiktaş)