Çorum FK’nın deneyimli futbolcularından Atakan Cangöz, ikinci etabın sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu.

İkinci etabın oldukça verimli geçtiğiniz belirten Atakan Cangöz, yoğun bir antrenman programından geçtiklerini belirterek sezonun ilk maçına hazır hale geleceklerini söyledi. Bu sezon iyi bir kadro kurulduğunun da altını çizen deneyimli futbolcu, “Bu sezon bir tek hedefimiz var. O da ligin bitiş düdüğüyle şampiyonluk kupasını kaldırmak. Yönetimimizin yaptığı transferlerin hepsi de bu istikamette yapılan transferler. Geride bıraktığımız her iki kampta da tam bir aile ortamında çalıştık.

Çok zorlu bir sezon bizi bekliyor. Bu sezon forma aslanın ağzında. İyi olanın forma şansı bulacağına inanıyorum. Zaten hocamızın da forma adaleti konusunda adil olacağına inancımız tam. Sağolsun başkanımız da her konuda yanımızda olduğunu hissettiriyor. Bu bizler için çok önemli. Hem yeni gelen, hem de gelecek olan isimlerle çok daha güçlü bir takım olacağız. Ancak futbolda herşeyden önemlisi takım olabilmek. Ben bütün futbolcu arkadaşlarımın takım ruhuyla hareket edeceğine inanmıyorum. Tüm bunlarla birlikte artık bu sezon dolu tribünlere oynamak istediğimizi belirtmek isterim. Bu konuda da taraftarlarımıza inancımız tam. Biz sahada 11 kişi mücadele ederken, onların da 12. Adam olarak bizleri yürekten destekleyeceğini biliyoruz. Şampiyonluğa giden meşakkatli yolda hep birlikte hareket etmeliyiz.

Ligin ilk düdüğünden, son düdüğüne kadar taraftarımızın desteğine mutlak ihtiyacımız var. Gelin, tüm şehir olarak sadece hedefe kitlenelim ve bu şehri tarihinde ilk kez Süper denen lige çıkartalım" diye konuştu.