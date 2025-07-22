30 Haziran’da yeni sezon hazırlıklarının ilk etabına Bolu The Sign Otel’de başlayan Kırmızı-Siyahlılar 9 Temmuz’da ilk etabı tamamlamıştı. 2 günlük izinin ardından 12 Temmuz’da bu kez Vonresort Otel’de ikinci etap hazırlıklarına başlayan Arca Çorum FK dün yapılan sabah antrenmanın ardından ikinci etabı da tamamladı.

Teknik heyete ve futbolculara 2 gün izin verilirken, 24 Temmuz’da Düzce Topuk Yaylası’nda üçüncü etap hazırlıkları start alacak.

Kırmızı-Siyahlılar üçüncü ve son etapta üç hazırlık maçı daha oynayacak. İlk olarak 26 Temmuz’da Manisa FK daha sonra 30 Temmuz’da Esenler Erokspor ve kampın son günü 2 Ağustos’ta İran temsilcisi Foolad ile bir özel daha maç yaparak kampı noktalayacak.