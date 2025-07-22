2024 Mart ayında resmen kuruluşunu gerçekleştiren Çorum Kadın Motosiklet Spor Kulübü, Ağustos'un ilk günlerinde gerçekleştirmeyi planladıkları motosiklet festivali için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kadınların motosiklet sporuna ilgisini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla faaliyet gösteren Çorum Kadın Motosiklet Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Hayriye Kocakara öncülüğünde Saat Kulesi'nde bir araya gelen Kadın Motosikletçiler, açtıkları standta festival ile ilgili tanıtımlarını gerçekleştirdi.

Kulüp Başkanı Hayriye Kocakara, Ağustos'un ilk günlerinde düzenlemeyi planladıklarımotosiklet festivali için çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi.

2024 Mart ayında kuruluşunu tamamladıkları Çorum Kadın Motosiklet Spor Kulübü'nün şu an 40 üyesinin bulunduğunu hatırlatan Kocakara, 'Tüm Çorumlu kadınları 1-3 Ağustos' tarihleri arasında düzenleyeceğimiz Motosiklet Festivalimize bekliyoruz.' dedi.