Türkiye Kick Boks Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kick Boks Türkiye Şampiyonası İzmir’de yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun ter döktüğü şampiyona minikler, küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler (kız-erkek) olmak üzere 5 kategoride yapıldı.

Çorum’un kick boks branşındaki yüz akı olan Abdussamet Uğurlu bu şampiyonayı da boş geçmedi. Büyükle kategorisinde 57 kiloda ringe çıkan Abdussamet Uğurlu Türkiye şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi olmayı başardı. Müzikal formda ringe çıkan Müberra Ünsal, 60 kiloda Sıla Uşak ve 42 kiloda Gökdeniz Irmak Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazanan sporcular oldular. +70 kiloda Selcan Efe, 84 kiloda Eyüp Arslan, 42 kiloda Enes Yücedağ, 46 kiloda Ömür Köse, 55 kiloda Emine Naz Akça ve 60 kiloda Battal Can Bilan Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandılar.