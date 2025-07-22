Türkiye Karate Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Asya Önel Minikler Türkiye Karate Şampiyonası 17-20 Temmuz tarihleri arasında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yapıldı. 47 ilden 1247 sporcunun katılımı ile gerçekleşen şampiyonaya Çorumlu minik karateciler damga vurdu. Karate İl Temsilcisi ve aynı zamanda Çorum Belediyespor Kulübü karate antrenörü Samet Türe önderliğinde tatamiye çıkan Çorumlu sporculardan İkra Alparslan +40 kiloda Türkiye şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi olurken, aynı kiloda Begüm Akpınar Türkiye ikincisi, 26 kiloda Zeynep Rukiye Kır ve 30 kiloda Elif Gökçe Beşikçi Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan sporcular oldular.

Çorumlu minik karateciler toplamda 4 madalya ile Çorum’a döndüler.