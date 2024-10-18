Akkaya, Sungurlu’da iktidar partisi olan AK Parti’nin özellikle son dönemde meydanda olmaması, gündemi belirleyememesinin kendilerini derinden üzdüğünü belirterek “Bu boşluğu kapatmak ve memleketine daha iyi hizmetlerde bulunmak için adayım” dedi.

34 yıl gerek yurt içinde gerek Almanya Hamburg ve Münih bölgelerinde 2 dönem Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil ettiğini ifade eden Yalçın Akkaya, son 6 yıldır da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde şube müdürü ve Eğitim Bir Sen İlçe Temsilcisi olarak ilçesine hizmet ettiğini kaydetti.

Yurt dışı bilgi, birikim ve deneyimlerini, yöneticilikteki tecrübelerini siyasete aktarmak ve ilçeye iyi hizmet etmek için yola çıktığını vurgulayan Akkaya, “Son dönemlerde ilçe teşkilatımızın siyaset arenasında olmaması kabul edilir bir durum değildir. AK Parti’mizi tekrar eski etkin günlerine kavuşturmak, birlik ve beraberliği sağlamak için aday oldum. Tüm kamu, kurum ve kuruluşları, sivil toplum teşkilatları ile muhalefet partileri dahil olmak üzere herkesle istişare ederek, Sungurlu’muzun sorunlarını çözmek için birlikte hareket edeceğiz.” dedi.

Bunun bir bayrak yarışı olduğunu ve kazanması halinde gece gündüz demeden çalışacağını ifade eden Akkaya, ilçenin OSB’de fabrikaların faaliyete geçmesi ile birlikte büyük bir ivme kazandığını, bu yatırımların daha da çoğalması ve ilçenin bu gelişime ayak uydurulması adına Kaymakam ve Belediye Başkanı başta olmak üzere tüm dinamiklerle bir araya gelip Sungurlu’ya hak ettiği hizmetleri kazandıracaklarını kaydetti.

Sungurlu’nun 50 bin nüfustan ibaret olmadığını, ilçe dışında yaşayan 500 binlik bir hemşehrileri olduğunu ve onların da desteğini beklediğini sözlerine ekleyen Akkaya, kongrenin hayırlı olması temennisini de dile getirdi.

Editör: HABER MERKEZİ