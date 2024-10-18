17 Ekim Astsubaylar Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Gürol Matpan, bu yıl TEMAD’ın 40’ncı yılının kutlandığını vurguladı.

Mesajında yıllarca ülkesine hizmet için gözünü budaktan esirgemeyen 7/24 vatan savunmasında karada, havada, denizde (Mavi Vatan), Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde can siperane görev yapmış ve yapmakta olan emekli veya muvazzaf astsubaylar olduklarını da dile getiren Matpan; “Vatan sevgisinin, fedakârlığın ve kahramanlığın timsali olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nde fedakârca ve özveri ile çalışarak emekli olmuş astsubaylarımızın ve şu anda da asil milletimizin huzuru ve güvenliği için yurt içi ve yurt dışında canı pahasına fedakarca görev yapan tüm muvazzaf astsubay meslektaşlarımın 17 Ekim Astsubaylar Günü kutlu olsun. Muvazzaf Astsubaylarımıza kazasız-belasız hayırlı görevler diliyorum. Ebediyete intikal eden Şehit ve Gazilerimizi ve tüm meslektaşlarımı rahmet ve minnetle anıyorum” görüşüne yer verdi.

Editör: SELDA FINDIK