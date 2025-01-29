Çorum’da vatandaş lapa lapa bir kar yağışına hasret kalırken son dönemde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların yakında düşmesi bekleniyor.
ÇORUM’DA SICAKLIKLAR 13 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
Sıcak havanın etkisinin hafta sonuna kadar süreceği Çorum’da 3 Şubat Pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların düşmesi bekleniyor.
Pazartesi günü 12 derece olması beklenen sıcaklığın 4 Şubat Salı günü 7 dereceye, 5 Şubat Çarşamba günü ise -1 dereceye düşmesi bekleniyor.
Kentte 4 Şubat Salı günü karla karışık yağmur beklenirken, en düşük hava sıcaklığının -5’e düşmesi beklenen Çarşamba günü ise kar yağışı bekleniyor.
KARADENİZ BÖLGESİ'NİN TAMAMINDA ETKİLİ OLACAK
Uzmanlar, Karadeniz Bölgesi'nin tamamında kar yağışlarının etkili olacağını, İç Anadolu Bölgesi'nde ise sıcaklıkların ciddi şekilde düşerken kar yağışının geniş bir alanı kapsayacağını belirtti.
İŞTE 3 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN ÇORUM'DA HAVA DURUMU