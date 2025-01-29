Türkiye’de ilk ve tek olan S.S 1 Nolu Çorum Ulusal ve Uluslararası Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi’ne Müşteri Temsilcisi Yavuz Ulay ile birlikte ziyaretten bulunan Ziraat Bankası Merkez Şubesi Müdürü Ahmet Mehdi, kooperatif başkanı Tahsin Şahin ve üyelerle görüştü. Yeni kurulan kooperatif için hayırlı olsun dileğini ileten Ziraat Ahmet Mehdi, bankaların nakliyeci esnafına yönelik sunduğu fırsatlardan da bahsetti.

Kooperatif Başkanı Tahsin Şahin ile kooperatif üyeleri özelinde nakliyeci esnafına özellikle de akaryakıt giderlerinde kullanılmak üzere yüksek limitli kredi kartı imkanı sunulabileceğini açıklayan Müdür Ahmet Mehdi, kooperatif ile istişareli bir şekilde üyeler başta olmak üzere tüm şoför ve nakliyeci esnafının da bu imkandan faydalanabileceğini dile getirdi.

S.S 1 Nolu Çorum Ulusal ve Uluslararası Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Başkanı Tahsin Şahin de kurulalı çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen nakliyeci esnafının kooperatiflerine büyük bir ilgi gösterdiğini ifade etti. Gösterilen ilgiye teşekkür eden ve amaçlarının Çorumlu nakliyecilere hizmet olduğunun altını çizen Tahsin Şahin, nakliyeci esnafı ile işverenler arasında köprü olmak için çalışmalara başladıklarını vurguladı. Üyelerin menfaati için çalıştıklarını söyleyen Tahsin Şahin, Ziraat Bankası ile de yapacakları işbirliği sayesinde verilecek yüksek limitli kredi kartlarıyla nakit sıkıntısı yaşanılan durumlarla esnafa büyük kolaylık sağlayacağını kaydetti.

Tahsin Şahin, her geçen gün kooperatife üye sayısının artış gösterdiğini de sözlerine ekledi.

Editör: HABER MERKEZİ