Milletvekili Adayı Yakup Taş, Sungurlu’da esnafı ziyaret ederek, hal hatır sordu. Taş, Sungurlu’nun sıcak karşılanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sungurlu’nun Milli Görüş’e destek vereceğinden hiç şüphesinin olmadığını söyledi.

Sungurlulu vatandaşlardan “Milli Görüş Meclise” sözünü de aldığını vurgulayan Yakup Taş, gördüğü ilgiden dolayı tüm Sungurlulu esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.

Yakup Taş’a, ziyaretlerinde Çorum İl Başkanı Nuri Kuşçu ile Sungurlu İlçe Başkanı Osman Vargeloğlu da eşlik etti.

(Haber Merkezi)