Rize Recep Tayyip Erdogan Üniversitesi, Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) ve Rizeli Bürokratlar, Yöneticiler ve İş İnsanları Sosyal Dayanışma Derneği (RİBİAD) işbirliği ile düzenlenen "Tarımda Alternatif Ürünler '' konulu Tarım Zirvesi’nde, Yüksek Ziraat Mühendisi, Araştırmacı hemşerimiz Yakup Sağlam, "Türkiye'de Kuşkonmaz Üretimi ve İhracatı" konulu sunum yaptı.

Tarımda alternatif ürünler arasında bulunan kuşkonmaz yetiştiriciliğinin, tarım sektöründe giderek daha fazla ilgi gören bir uğraş haline geldiğini belirten Yakup Sağlam, “Bu özel bitki, zengin besin içeriği ve sağlık üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle talep görüyor. Sürdürülebilir tarım yöntemleriyle yetiştirilen kuşkonmaz, toprak verimliliğini artırarak çiftlik ekosistemine katkı sağlıyor.” dedi.

Kuşkonmaz yetiştiriciliğinde doğru bilgi, bkım ve yönetimle başarılı olunabileceğini anlatan Sağlam, düşük kalorili ve lezzetli bir sebze olan kuşkonmazın, lif, antioksidanlar, C vitamini ve B vitaminleri açısından zengin bir içeriğe sahip olduğunu söyledi.