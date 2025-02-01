AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı’nın önceki akşam yapılan kongresinde konuşan yeni İl Başkanı Yakup Alar, partilerinin hizmet ve gönül siyaseti anlayışına vurgu yaptı.

Yeni seçilen Kadın Kolları İl Başkanı ve yönetimini tebrik eden Yakup Alar, eski başkan Meryem Demir'e de hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun önemine dikkat çekti.

Çorum teşkilatının halkın beklentilerini anlamak ve çözüm üretmek için çalışacağını belirten Yakup Alar, AK Parti'nin başarısının temelinde hizmet ve gönül siyaseti yattığını ifade etti.

“Halka hizmet, Hakk'a hizmettir" düsturuyla hareket edeceklerini belirterek mazlum coğrafyaların umudu olan davalarının önemine de değinen Alar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Gönüllere giremezseniz, sandıkta da kazanamazsınız” tüm partililere hatırlattı.

Editör: Haber Merkezi