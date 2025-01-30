Geçtiğimiz günlerde düzenlenen olağan genel kurul sonrası AK Parti İl Başkanı seçilen Yakup Alar yarın (31 Ocak 2025 Cuma günü) mazbatasını alarak resmen göreve başlayacak.

İl Seçim Kurulu’nda düzenlenecek tören öncesinde Çorum halkına birlik mesajı veren AK Parti İl Başkanı Alar, tüm Çorumluları törene davet etti.

Mazbatasını yarın saat 14.00’de alacak olan AK Parti İl Başkanı Yakup Alar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Daha büyük ve daha güçlü bir Çorum hayaliyle çıktığımız kutlu yolculukta, şehrimiz için elini taşın altına koyan herkesi ve Çorumlu hemşehrilerimizi yanımızda görmek istiyoruz” görüşüne yer verdi.

Mazbata töreninin ardından AK Parti İl Başkanlığı’nda devir-teslim töreni yapılması da bekleniyor.

Editör: HABER MERKEZİ