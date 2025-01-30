Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban, Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi Başkanı Yalçın Kılıç, AK Parti önceki il başkan yardımcılarından Adnan Tığlı, Belediye Meclisi Üyesi Elvan Zorlu ve önceki Medya Tanıtım Başkanı, iş kadını Aylin Alveren Özen, bu konuya ilişkin bir toplantı yaptılar.

Aylin Alveren Özen’in telefonla durumu bildirmesi üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la görüşen Milletvekili Oğuzhan Kaya, Bakan’dan kesin söz aldığını, Sanayi Sitesi’ne noter açılacağını bildirdi.

Balaban, Kılıç, Tığlı, Zorlu ve Alveren Özen, daha sonra gazetemizi ziyaret ederek, Çorum’un 6. Noterinin Sanayi Sitesi’ne açılacağı bilgisini verdiler.