Ramazan’ın ilk iftarını Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu’nun babası Sadık Uslu ve akrabaları ile birlikte yapan İl Başkanı Yakup Alar; “Her zaman yanınızda olacağız.” dedi.

Bayat Belediye Başkanı Bahadır Ünlü ve AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Kaymaz’ın da hazır bulunduğu ziyarette, Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Uslu’nun kabrini ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Alar, iftar sofrasında Şehit babası Sadık Uslu ve akrabaları ile birlikte orucunu açtı.

Yakup Alar, sabırlar dilediği acılı baba Sadık Uslu’ya, “Devlet olarak, millet olarak her zaman yanınızdayız. Maddi ve manevi olarak bütün desteklerimiz sizlerle beraber olacak. Ailemize yapılacak ev konusundaki süreci bizzat takip eden başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, Sayın Valimize, Bayat Kaymakamımıza, Bayat Belediye Başkanımız ve Bayat İlçe Başkanımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

ŞEHİT BABASINDAN ERDOĞAN’A SELAM

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden şehit babası Sadık Uslu, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar’a ve beraberindeki heyete teşekkür ettiği iftar sofrasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da selam gönderdi. “Cumhurbaşkanım Allah sizi başımızdan eksik etmesin” diyerek dua eden Uslu, şunları söyledi, “Evladıma Allah rahmet etsin, vatanımıza helal olsun. İki tane oğlum var, ikisi de şehit olursa gam yemem. Yeter ki hükümetimiz vatanımızın başında dursun. Evladım vatanıma helal olsun, iki evladım daha var, hiç tereddütsüz veririm. Cumhurbaşkanım Allah sizi başımızdan eksik etmesin. İki tane daha evladım var, ikisini de vatanıma versem gam yemem. Hepinize selam olsun.”

“MİLLETİN FEDAKARLIĞI REHBERİMİZ OLACAKTIR”

Yakup Alar, yaptığı paylaşımda, Şehit Babasının vatan için sergilediği fedakar ve cesaret dolu sözlerini şu cümlelerle özetledi; “Vatan sevgisini, aziz şehidimizin yüce gönüllü babasında bir kez daha gördük. O’nun fedakârlığı ve cesareti bizlere her zaman rehber olacaktır. Rabbimiz, şehidimizi cennetiyle mükâfatlandırsın ve ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin. Şehidimizin kıymetli babasına ve ailesine minnettarız; onların gösterdiği metanet ve teslimiyet, milletimizin iman dolu duruşunun en güzel nişanesidir.”

TÜRK BAYRAĞINA SARILI KUR’AN-I KERİM HEDİYE ETTİ

AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Şehit Babası Sadık Uslu’ya Türk Bayrağı’na sarılı Kur’an-ı Kerim hediye ederek, başsağlığı dileklerini bildirdi. Yakup Alar daha sonra şehit ailesinin evini ziyaret ederek, yapılacak olan inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

